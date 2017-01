Focus CAN : La presse sportive en recyclage

Organisé sur trois jours, le séminaire de recyclage des journalistes sportifs, dénommée Jean Paul Mve Edou, organisé sous le parrainage du Président de la Fédération Gabonaise de Football, (Fégafoot), Pierre Alain Mounguengui et l’Association de la presse sportive indépendante, (AGPSI), présidée par Rodrigue Bekale, ce renforcement de capacités a été lancé hier mercredi à l’auditorium de Gabon télévision. Campant le décor, Rodrigue Bekale a remercié les participants et partenaires dont la LINAF, la Fégafoot et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. A en croire Rodrigue Bekale, 5 modules meubleront les échanges pour outiller les hommes et les femmes des medias avant la 31e édition de la Coupe d’Afrique Total 2017 qui s’ouvre dans une dizaine de jours au Gabon. Dans la même foulée, le président de l’AGPSI a appelé ses confrères à un traitement professionnel lors de la fête continentale du football.

« Je salue en tant que président de la Fédération gabonaise votre initiative, parce que vous êtes un relai important de nos activités pour le peuple sur le plan national et international. Les journalistes ont un rôle plus qu’important dans l’opinion. Vous avez la mission de traduire par l’image par la parole ce qui se fait dans le sport en général et le football en particulier » a déclaré Pierre Alain Mounguengui qui a aussi émis le vœu de voir une presse spécialisée, et ce, dans toutes les disciplines sportives. Anaclet Taty n’a pas manqué de relever la joie du Ministère des Sports sollicité pour ledit séminaire. « Mme le Ministre de la Jeunesse et des Sports ne doute pas un seul instant de l’utilité de la présente rencontre à en juger par la nature des ateliers et l’envergure des participants, journalistes et sportifs à l’expérience avérée », a indiqué le Directeur de cabinet à l’ouverture des travaux.

Dénommé Jean Paul Mve Edou, ancien journaliste sportif décédé en 2012, le premier module de ce a porté sur le commentaire et la présentation télé. Un module animé par Pablo Moussodji Ngoma. Ce jeudi 5 janvier courant à partir de 9hoo, les séminaristes seront entretenus par Raphael Nzamba Nzamba, entraineur et par ailleurs instructeur CAF/FIFA édifiera l’assistance sur le schéma tactique et la gestion d’un groupe, en compagnie de Jean Olivier Mbera Youssouf, ancien arbitre et également instructeur CAF/FIFA. Les travaux s’achèveront le lendemain avec les modules Commentaire radio et Presse écrite, animés respectivement par Théophile Ndong Edda d’Africa N°1 et Abel Mimongo, Chef de services sports au quotidien l’Union.