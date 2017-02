Condamnée à verser 19 millions de francs CFA au joueur ivoirien Beugre Michael Mariano qui avait porté plainte auprès de la Fifa pour dénoncer le non-respect des clauses de son contrat, l’AS Mangasport de Moanda qui ne s’est toujours pas acquitté de cette somme en guise de dommages et intérêts aggrave de plus en plus son cas auprès de l’instance du football mondial.