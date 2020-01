L’artiste français RNB/Soul Tayc et le jeune artiste congolais Robinio sont très attendus ce mardi 31 décembre 2019 dans les locaux de l’hôtel Nomad de Libreville , dans le cadre de la 3e édition des Etoiles du Gabon .Un événement caractérisé par plusieurs concerts de fin d’années organisés par AFJ Production et animés par les meilleurs animateurs du moment dont l’infatigable Régis Massimba, hôte de ladite cérémonie , Ericson le Guide, Bertrand Eunice Biyoghe etc …

La 3e édition des Etoiles du Gabon, un événement AFJ Production de Fréderic Gassita organisé ce mardi 31 décembre 2019 au Nomad de Libreville et dans trois autres sites de la capitale gabonaise pour la traversée vers 2020 , marquée par la présence de l’artiste français Tayc et l’artiste Congolais Robinio auteur du son Missonamisso.

Invité phare de l’événement,Tayc qui vient pour la première fois au Gabon a dit être très heureux d’être à Libreville pour ce concert. « On a été bien accueilli, l’Afrique c’est une énergie incroyable. » a-t-il dit avant de promettre de faire le show au bonheur de ses nombreux fans gabonais.

« On m’a dit que mon son Missonamisso cartonne bien au Gabon et quand j’ai été invité pour la 3e édition des Etoiles du Gabon, je n’ai pas hésité à dire oui. Je suis très heureux d’être ici à Libreville. Je vais servir mes titres au public et j’ai aussi mes reins pour tenir en haleine ce public. » a déclaré Robinio.

Mettant en avant les communicateurs et animateurs du moment , Bertrand Eunice Biyoghe de l’émission le Grand Mbandja sur Gabon 1ère, Prisca de l’émission ça se passe ici de Télé Africa, Didier Dafresh d’Urban FM , Ericson le Guide de Direct Prod ,Warris Fatombi Moulenda d’AFJ Production, Rogers de Street Radio, la 3e édition des Etoiles du Gabon proposera aussi des concerts lives et semi-lives gratuits au PK12, Nzeng-Ayong et la SNI Owendo avec des nombreux artistes locaux en herbe et confirmés.

Une émission télévisée avec un chrono pour le décompte des minutes et des heures pour la traversée de 2019 à 2020 dans les locaux du Nomad où sera organisé le concert VIP avec les artistes invités Tayc et Robinio à partir de 19 h jusqu’à l’aube.