Près de 30 enfants de l’orphelinat Micone situé à Akebe ont eu droit à une joyeuse fin d’année, marquée par la remise des cadeaux des mains du Ministre de la Jeunesse et des Sports Dr Nicole Assele, le samedi 31 décembre au village de Noel organisé au bord de mer par Direct Prod.

Les enfants de l’orphelinat Micone qui ont pris d’assaut le village de Noel organisé par la maison de production musicale Direct Prod, ont reçu des cadeaux de tous genres de émanant de Nicole Assele. « C’est normal de me retrouver ici autour de ses enfants, nous leur apportons un peu de joie. Il n’y a rien de spécial dans ce geste car chaque année je le fais. Dernièrement j’étais avec les enfants de tous mes collaborateurs, aujourd’hui avec les jeunes de l’orphelinat et demain (…) », a déclaré Dr Nicole Assele, Ministre de la Jeunesse et des Sports

Pour la jeune Darcia, très contente d’avoir reçu un cadeau du Ministre, ce genre d’évènements doit être pérennisé à l’orphelinat Micone. « La cérémonie des remises des cadeaux a été bien organisée, les enfants sont contents. Cependant je profite de l’occasion pour appeler tout le monde à nous aider pour la construction de nos nouveaux locaux. Lors de la célébration de nos 10 ans d’existence en décembre, nous avons lancé un appel de fonds pour quitter la location du site que nous occupons à Akebe » a indiqué Ichala Bienvenue encadreur des enfants