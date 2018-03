« J’interviens par rapport à ce qui a été alimenté par la presse au sujet de ma participation en qualité de colistier dans la liste du candidat Bourdette Placide. Je voudrais de manière solennelle réitérer comme je l’ai fait hier à Placide avec qui j’ai échangé que je n’ai pas été consulté, je n’ai pas été sollicité, je n’ai pas été informé de l’existence de mon nom sur une liste en qualité de colistier d’un candidat » a déclaré Brice Mbika.

« J’ai été surpris quand le Secrétaire général adjoint de la FEGAFOOT m’a saisi en premier pour faire remarquer que dans le dossier de candidature déposé par Placide Bourdette, il n’ y avait aucune de mes pièces , parce qu’il faut savoir que chaque colistier fournit 4 documents notamment l’extrait du casier judiciaire, l’attestation d’appartenance à une association, le CV sportif et la copie légalisée de la carte nationale d’identité. Ils m’ont appelé pour dire qu’il manquait ces 4 éléments dans mon dossier et qu’il fallait que je les complète.Grande était leur surprise d’apprendre que je ne suis pas candidat et que je ne suis pas colistier de quelqu’un » a-t-il ajouté.

« Et en en fin d’après-midi j’ai reçu le coup de fil de mon aîné (Placide Bourdette) que je connais parfaitement avec qui j’entretiens de bons rapports , que je respecte d’ailleurs, qui m’a informé qu’il avait déposé son dossier de candidature et que sur sa liste , au regard de l’article 33 des statuts de la FEGAFOOT il a lu que le comité exécutif était composé de 13 membres parmi lesquels un président,3 vice-présidents et 9 membres et il est bien écrit que le 3e vice-président est le président de la LINAF.

C’est au regard de cet article qu’il a mis mon nom et il pensait à son niveau que tous les candidats avaient fait la même chose. Je lui ait donc dit que s’il m’avait consulté avant je lui aurais expliqué que la liste du bureau exécutif de la Fégafoot est composé de 12 membres et que le 13e membre, le président de la LINAF qui est statutaire est de facto dans le bureau exécutif après l’élection .

Il a pris l’engagement de changer la donne. Donc je confirme que je n’ai pas été consulté, je n’ai pas été informé et je n’ai donné aucun document, je ne suis pas membre d’une liste de cette élection. En ma qualité de président de la LINAF je dois garder une certaine neutralité, car quelque soit le président élu, le président de la LINAF sera le 3e vice-président du bureau exécutif » a conclu Brice Mbika Ndjambou.