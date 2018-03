FEGAFOOT : L’élection reportée au 21 avril prochain !

Selon le Secrétaire général de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT ), Gil Ndume, sommé d’apporter des précisions quant aux accusations portées par les candidats Blanchard Andoume, et Bosco Alaba Fall, (Ndlr : accusations relatives à la violation des textes et règles régissant l’élection du nouveau bureau exécutif), le scrutin se tiendra finalement lieu le 21 avril prochain tel que proposé par la commission électorale.

L’ouverture de la campagne électorale comptant pour l’élection du bureau exécutif de la FEGAFOOT n’a plus eu lieu samedi 24 mars dernier à 24h. Et pour cause, le scrutin est reporté au 21 avril prochain. Un report devant permettre au bureau sortant de rectifier le tir et éviter par la même occasion des sanctions de la Fifa. Laquelle Fifa s’est insurgée contre la violation des textes, récemment évoquée par Blanchard Andoume et Bosco Alaba Fall, tous deux candidats.

En se rendant à une réunion convoquée par la commission électorale dans le calendrier réaménagé que Blanchard Andoume, Bosco Alaba Fall et Jérôme Efong Nzolo se sont retrouvé sans interlocuteur que ces derniers ont appris le report du vote au 21 avril prochain, (Ndlr : date proposée par la dite commission électorale à la Fifa).

Pour l’heure, le processus électoral est suspendu. En attendant la validation de la date du 21 avril proposée par la commission électorale, mise en place le 10 mars dernier en assemblée générale extraordinaire lors de laquelle les membres ont voté à main levée, contrairement aux statuts et règles de la FEGAFOOT.