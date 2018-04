Selon les initiateurs de cette idée, l’émission n’a pas pu se tenir suite à un problème de transfert des ondes du plateau de Gabon Culture où elle devait être tournée à Gabon Première pour la retransmission.

Préparés à s’affronter en toute sportivité au cours de ce débat inédit, les 5 candidats qui s’étaient déjà mis en condition pour cette grande messe électorale ont plus qu’été déçus d’apprendre que l’émission était annulée.

Pour plus d’une personne, ce couac est le fruit d’un boycott pur et simple ayant pour but principal de jeter l’opprobre sur l’équipe de la nouvelle vedette du service sport de Gabon Première, à savoir Heinrick Bokok , initiateur de ce grand débat qui prévoyait la présence de pas moins de 5 journalistes sportifs pour interroger les candidats.

La question est si c’est vraiment un boycott, a qui profite t-il à quelques deux jours de l’élection du bureau exécutif de la Fédération Gabonaise de Football ?