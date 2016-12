FEGAFOOT : 13 arbitres Fifa nationaux vont officier en 2017

Sur la base des performances personnelles évaluées durant l’année en cours, 13 arbitres gabonais de grade Fifa dont Éric Otogo ont été retenus par la FEGAFOOT pour officier des matchs durant l’année 2017. Ceux sont donc quatre arbitres centraux, Éric Castane Otogo, Essono Nez Isidore, le jeune Gauthier Mbina Mihindou et Fabrice Nguembi Boulingui, néo promu qui ont mérité ce grade Fifa.Dans la liste des arbitres assistants il y a le vétéran Théophile Vinga qui a confirmé durant toute l’année dans différentes compétitions internationales, Montel Moussounda, Sylvain Mouala, Ondo Ndong Urbain, Serge Meye, Malekou Mabana Angelo, Omanda Anaëlle Valérie, Mengue M’Aubame Julie et Nho Ndong Précillia Praxède, trois jeunes dames qui ont fait leur entrée dans la course des grands.

Intervenant avant la remise de l’insigne Fifa aux arbitres le président fédéral Pierre Alain Mounguengui a indiqué que l’arbitrage gabonais incarné aujourd’hui par Éric Castane Otogo à l’international se porte très bien. Cependant tout le problème réside au plan local où certains Hommes en noir ne sont pas à la hauteur de leur tâche lors de certains matchs. Selon lui les responsabilités se situent au niveau des dirigeants des arbitres qui font plus dans la complaisance. En vue de la promotion de la méritocratie, désormais, la Fédération prévoit des sélections des arbitres de niveau A et B chaque début de saison sur la base des performances pour le National Foot1 et 2.

Dans le même ordre des entraineurs de Licence A et B en formation depuis l’année dernière ont reçu leur parchemin. Une occasion pour Pierre Alain Mounguengui d’annoncer qu’il ne serait plus autorisé à des entraineurs sans qualification requises d’être sous le banc d’une équipe du championnat d’élite.