FEGABOXE : réaménagement du bureau directeur

Au nom de la stabilité et de la sérénité, le Président de la Fédération Gabonaise de Boxe (FEGABOXE), Alfred Bongo Ondimba vient de réaménager son bureau directeur. Beaucoup de ses détracteurs parmi lesquels Dieudonné Mefaghe et son challenger lors de l’élection, Dickson Anguinga ont opté pour l’apaisement et ont accepté de travailler à ses côtés.

Regrettant d’avoir perdu beaucoup de temps dans les querelles depuis son élection controversée, Alfred Bongo Ondimba a jugé utile d’associer à son bureau directeur, toutes les personnes capables de tirer la boxe gabonaise vers le haut, ce malgré leurs points de vue différents.

Le nouveau bureau se présente comme suit :

Président : Alfred Bongo Ondimba

1er Vice-Président chargé des relations extérieures et des orientations : Louis Raymond Nguema ;

2e Vice-Président, chargé de la gestion de la conformité des Ligues : Dickson Anguinga ;

3e Vice-Président, chargé des règles et de la discipline : Simplice Morgan Moutsingue-Me-Yle ;

Secrétaire général : Alain Otha ;

Secrétaire général adjoint : Nestor Ayi ;

Chargés du bureau du secrétariat général et du comité d’organisation : Boris Ekomie, Charles Tchibinda, Aaron Koumba ;

Trésorier général : Fatima Moutoto ;

Trésorier général adjoint : Marie Louise Delattre ;

Commissaire aux comptes : Hermine Hélène Lokogo Bongo Ondimba ;

Conseillers membres du président de la Fegaboxe :

Chargé des questions stratégiques et marketing : Hermine Hélène Lokogo Bongo Ondimba ;

Médical : Norbert Mba Ndong ;

Communication : Lin Brice Boubala ;

Chargé de l’organisation technique des ligues et des événements : Luc Tchoula ,Louis Félicien Nzagou ,Faustin Boukamba

Directeur Technique National (DTN) : Dieudonné Mefaghe

Conseiller du DTN : Boris Ekomie

Entraineurs nationaux : Nestor Boundoukou, Serge Kombila, Anoly Ella Abia, Anaclet Bissielo ;

Boxe féminine : Victorine Tsitsi Body ;

Ligue de boxe professionnelle : Albert Mamouaka ;

Chargé de la discipline : Colonel GP Charlie Assame Mefame ;

Jeunesse chargé de la promotion de la boxe : Nguema Ndong alias le Russe

Patrimoine et archive : Koumba Ibrahim ;

Ecole de boxe : Léon Ntoutoumou Nguema

Commissions :

Arbitrage : Aimé Bouassa

Médical : Teddy Atani

Technique et des règles : Anicet Mbadinga