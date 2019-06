Scène insoutenable et digne d’un scenario de film d’horreur hollywoodien. Que s’est-il donc passé dans la tête de ce jeune et bel homme pour qu’il décide de mettre terme à ses jours ? Si l’on en croit les badauds présents en début de journée à Awendjé, l’homme s’est jeté du pont avant qu’un camion ne lui roule dessus. Horreur et étonnement !

« La plupart des personnes qui en arrive là sont comme tout le monde. Seulement, certaines ont accumulées nombre de difficultés affectives professionnelles ou financières devenus trop dures à supporter »,soupçonne Léa Staguy Mounanou, présente sur le lieu du drame. Une théorie discutable. « Quoi qu’il arrive, on ne doit jamais mettre fin à sa vie. Il pouvait espérer tout changement possible », rétorque Abib Barro Barro, lui également présent le lieu du drame.

Si pour l’heure l’identité du défunt n’est pas encore divulguée, une photo virale et un commentaire circulent sur les réseaux sociaux. Lequel message indique que le défunt résidait à Ozangue précisément au Carrefour poubelle.