Le Ministre Du Pétrole et des Hydrocarbures, Pascal Houangni Ambouroue a exposé avant-hier, mardi 21 mai courant, à ses collègues Biendi Maganga Moussavou et Prisca Koho Nlend, respectivement ministres de l’Agriculture et de la Pêche, le nouveau modèle économique des communautés locales vivants à proximité des zones d’exploitation pétrolière.