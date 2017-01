Espace PME : lancement des rencontres d’échanges aujourd’hui

Dans son agenda de janvier 2017, l’Espace PME avait promis organiser chaque mois des rencontres et des ateliers animés par des experts de qualité dans les domaines du droit, fiscalité, finance/comptabilité, communication, vente, QHSE, ressources humaines, coaching et leadership. Aujourd’hui, la plateforme tient son engagement en lançant son programme de rencontres autour d’un petit déjeuner animé par le directeur général d’Ecobank Gabon, Gaëlle Biteghe, sur la thématique du financement des entreprises puis s’ensuivra le premier atelier sur le thème « Zoom sur les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire », animé par Yann ARAGO, expert dans le secteur agroalimentaire (Seca Conseils) le 11 janvier 2017.

Les enseignements tirés de cette première expérience devraient sensibiliser les entrepreneurs déjà établis ou en devenir sur les paramètres de facilitation d’accès au financement et les bonnes pratiques d’hygiène de base en cuisine pour garantir la sécurité du consommateur pour ceux qui excellent dans le domaine de l’agroalimentaire. Tous les entrepreneurs du secteur agroalimentaire, traiteurs, restaurants, producteurs de denrées alimentaires y sont conviés.

Tout au long du mois de janvier 2017, des ateliers seront organisés notamment les mercredis et samedis sur les thèmes suivants : « parler en public », « apprendre à déléguer », « éviter un contrôle fiscal-quelques règles à retenir », « organiser un événement réussi »,« comment évaluer le besoin en financement de son entreprise ? » Ils seront animés par des experts du domaine et comme les enjeux des thématiques abordées à l’ouverture, ils donneront des outils de gestion aux jeunes entrepreneurs.

Selon la note d’annonce du lancement des activités, « ces formations s’inscrivent dans le cadre de l’appui aux TPE/PME, au renforcement du tissu économique gabonais du ministère de la Promotion des PME en charge de l’entrepreneuriat national ». Quant au droit de participation aux ateliers il est payant à hauteur de 10.000 francs CFA par atelier et par personne seulement, exclusivement réservés aux adhérents de l’Espace PME.