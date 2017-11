Entrepreneuriat : Le coup de pouce de Noble Energy

Le Gabon connait depuis quelques années, un élan positif dans le domaine de l’entreprenariat, même si des efforts restent à fournir. C’est dans cette dynamique que s’ouvre aujourd’hui, lundi 13 novembre courant, la 5e édition du Global entrepreurship week (GEW). Laquelle édition regorge d’ateliers dédiés à l’entreprenariat. Financés par l’entreprise américaine, Noble Energy, et organisés par l’APJA à l’Espace PME, ces ateliers, destinés aux entrepreneurs locaux visent leur promotion voire leur « survie » en pareil temps de crise.

S’en suivra une caravane dénommée « Retour aux lycées », destinée aux élèves et lycéens. Ladite caravane est organisée par le Ministère des PME et soutenu par JA Gabon. Le principe étant d’envoyer des décideurs locaux dans leurs anciens établissements, pour parler de leurs parcours et expériences. Objectif : stimuler le goût à l’entreprenariat chez les jeunes. Une pratique de plus en plus en vogue.

Le management repensé

Grâce aux ateliers proposés, la semaine nationale de l’entreprenariat permettra de recycler certaines vieilles pratiques managériales acquises par les professionnels. Un modèle basé sur les enseignements et le partage d’expérience, animé par des experts de renommé. Une vulgarisation des pratiques managériales, l’organisation de l’entreprise, le leadership individuel, pour ne citer que ces thèmes vont constituer la trame des échanges.