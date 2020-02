Entrepreneuriat : 5JMULTISERVICES, un soulagement pour les Akandais !

Spécialisé principalement dans la vente de billets d’avions, de billets de bateaux Libreville-Port-Gentil (vice- versa), de train, la location de voitures etc … 5JMULTISERVICES une SUARL créée par un jeune entrepreneur gabonais et géré par Cédric Ulrich Eyi Mezui, vient de voir le jour au Carrefour Entraco dans la commune d’Akanda au nord de la capitale gabonaise.

« Si autrefois les populations du nord de Libreville étaient contraintes de se déplacer du côté du centreville pour s’acheter des billets pour voyager, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Chapeau a ce compatriote qui a pensé à nous, en nous amenant sa structure 5JMULTISERVICES à Akanda. Un matin on s’est réveillé et on constaté la présence de cette nouvelle entreprise qui vient nous soulager véritablement » déclare Christian, habitant de la commune d’Akanda depuis 15 ans.

Situé précisément au Carrefour Entraco, la SUARL Gabonaise 5JMULTISERVICES propose plusieurs prestations en plus de l’agence de voyage. On y retrouve un Cyber Café, une librairie, un kiosque à journaux, un service Airtel Money, vente des unités EDAN , BET 241/PMUG et autres visibles sur la page facebook 5JMULTISERVICES

« La création de 5 J est venu d’un besoin exprimé par certaines personnes habitant Akanda et par moi-même avec une volonté de regrouper en un seul lieu plusieurs services usuels à forte valeur ajoutée » souligne le responsable de 5JMULTISERVICES.

Séduit par le projet et la vision de cette structure, le footballeur international gabonais Duval Nzembi, ancien sociétaire du Fastav Zlin, club de première division Tchèque et habitant d’Akanda, n’a pas manqué de saluer l’initiative en mettant à disposition son image dans les visuels de communication de l’entreprise.

Selon, Cédric Ulrich Eyi Mezui, la SUARL vient aussi répondre à la politique entrepreneuriale lancée ces dernières années par les pouvoirs publics gabonais.