Entreprenariat : Le Salon Antô Business ouvre ses portes

La prépondérance des hommes dans l’entreprenariat national est une évidence prouvée au Gabon. Sur le nombre total d’entreprises créées, 2/3 sont le fruit d’une initiative masculine contre 1/3 seulement pour les femmes. Ce qui d’après les statistiques de l’ANPI représente 28% d’entreprises créées par les femmes soit un gap de 44% pour rattraper la position des statistiques masculines. Mais ces inégalités ne sont pas pour autant rigides. Avec l’effort entrepris par les autorités, les femmes et les associations féminines et la prise de conscience collective féminine un revirement est possible. En cela, les initiatives comme le Salon Antô Business de l’Association Golden Women qui s’ouvre dès le 26 avril est une valeur ajoutée au combat des autorités publiques et des femmes elles-mêmes, pour relever les défis liés à l’entreprenariat féminin.

Le Salon Antô Business



Deuxième du genre à être organisé par l’association Golden Women, le Salon Antô Business qui se tient du 26 au 28 avril à l’immeuble Serena Mall à Libreville a pour objectif essentiel, la promotion de l’entreprenariat chez les femmes. En effet, axé sur le thème « Entreprenariat, véritable défi ou effet de mode », le salon veut réunir dans un même lieu, les femmes qui entreprennent, celles qui ont le désir d’entreprendre ou qui entreprennent de façon informelle, l’administration publique et les institutions financières avec une bonne dose d’apprentissage et de partage d’expériences sur la question de l’Entreprenariat comme problématique d’échange via le canal d’experts dans le domaine.

A l’issue de ce rassemblement instructif autour d’ateliers, de panels, expositions (stands) et Speed Business Meetings, un Start Up Challenge ou concours sera organisé pour primer les projets qui auront marqué les « Golden Women ». Il s’agit en fait d’un jeu-concours destiné aux femmes porteuses de projet et âgées de 18 ans et plus.