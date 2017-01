Entreprenariat : L’Espace PME rouvre ses portes !

Après les séances qui se sont déroulées pendant le mois de janvier qui tire à sa fin, l’Espace PME, lieu de rencontres privilégié entre entrepreneurs et investisseurs redevient opérationnel. Huit thématiques diverses, mais pourtant liées les unes aux autres seront au centre des échanges. Il s’agit de : « Outils de communication à petits prix pour les entreprises », « Comment monter un réseau de distribution ? », « Comment fidéliser ses salariés autrement que par l’argent ? », « 3 idées d’animations de point de vente », « Zoom sur les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire », « Comment écrire un mail professionnel et argumentaire de vente ? », « Les obligations d’un chef d’entreprise » et enfin, « Gérer son stress en situation difficile ».

Animés par des chefs d’entreprise et experts dont l’expérience est avérée au niveau national, l’Espace PME via les thématiques qui seront abordées, va favoriser l’acquisition des notions dans les secteurs de la communication, le management, le marketing, la sécurité alimentaire et bien d’autres.

Des enseignements non négligeables et qui devront à terme considérablement révolutionner la gestion des manageurs confirmés ou en devenir. En effet, ces enseignements leur permettront d’acquérir des méthodes et outils managériaux et en marketing. Du coup, l’Espace PME est une « occasion de partager des expériences, échanger, faire du business. » A l’exemple des séances précédentes, le droit de participation aux ateliers est fixé à 10.000 francs CFA par atelier et par personne.

Profil des panélistes ?



Sept panelistes, dirigeants d’entreprises ou spécialistes dans les diverses disciplines citées plus haut entretiendront le public. Ayant pour la plupart travaillé pour des grandes entreprises locales et à l’étragr, beaucoup parmi eux cumulent des années d’expérience. Il s’agit de :

Loyce Olympio, fondateur et manager-associé du Cabinet OJL Group qui a obtenu en 2010 un Master Certified Trainer de Kahler Communication France. Il a été Directeur marketing et communication au sein de plusieurs entreprises nationales et internationales (PMUG, MGV, VOCAL CENTER). Depuis 2015, il est Directeur Général adjoint, chargé des projets du Groupe KABI.

Denis Ovono, Directeur associé du cabinet HOD Consulting, avec ses 15 ans d’expertise au Gabon, Ghana et en Suisse dans l’agro-alimentaire et la grande distribution. Ce dernier a occupé plusieurs postes à responsabilité dans la vente, le marketing (Nestlé, APIC-Unipal). Il est actuellement Directeur régional pour l’Afrique Centrale de Wari SA et New World Academy/HEC BusinessSchool. Il a lancé et développé plusieurs produits et marques et dans le même temps élaboré des stratégies de distribution dans plusieurs pays.

Camille Epembia, fondateur et manager-associé du cabinet Yohra Consulting qui accompagne les entreprises de recrutement dans le cadre de cessation de contrat. Son cabinet est présent sur le marché depuis 2011 et a permis le recrutement de près de 500 personnes. Camille Epembia a également lancé le magazine Yorha Job, (Ndlr : un magazine dont la ligne éditoriale est axée autour de l’emploi et la formation).

Wilfred Engone, expert en marketing et communication et par ailleurs fondateur du Cabinet conseil Mastige. Il possède une large expérience dans la conception et la mise en œuvre d’animations des points de vente pour le compte de marques évoluant dans plusieurs secteurs d’activité. Il coordonne au quotidien les différentes animations dans les point de vente Bet 241 et dans les agences PMUG, en qualité de chef de projet à l’agence de communication Rackkham, il a conçu et mis en œuvredifférentes animations en point de vente pour les marque ’’33" Export, Tic Tac, Cuisin’or, Royal Air Maroc. Wilfred Engone a récemment conçu l’ensemble du projet d’activation marketing en point de vente pour la nouvelle campagne du PMUG dénommé "la famille s’élargit".

Yann Arago, expert du secteur agroalimentaire. Ses années passées au sein du service qualité de PROVA, leader mondial dans la fabrication d’arômes alimentaires lui ont permis d’acquérir des solides compétences en formation du personnel, dans l’audit et le management de la sécurité alimentaire. Son implication et sa rigueur ont grandement contribué à l’obtention de la certification BRC de l’entreprise. En 2015, Yann ARAGO, poussé par le goût du voyage et des nouveaux challenges, s’est installé au Gabon et a créé son entreprise, SECA Conseil, afin de proposer son expertise aux professionnels nationaux de l’agroalimentaire et à ceux de la sous-région.

Lucien Moukagni, fondateur manager-associé général du cabinet CALL WI, coach en accompagnement en entrepreneuriat, mentor du Startup Program à JA Gabon et formateur en télémarketing, complète le tableau des experts.