Entreprenariat : Des élèves gabonais se distinguent à Johannesburg

L’entreprenariat gabonais rayonne au-delà des frontières nationales. A Johannesburg, en Afrique du sud, alors que se tenait l’édition 2017 de la Compétition continentale africaine 2017 (COY2017) des jeunes entrepreneurs, élèves gabonais du lycée public Paul Emane Eyeghé d’Oloumi, ont remporté cette compétition haut la main.

Une compétition âpre ment disputée et marquée par la présence d’élèves originaires du Botswana, Kenya, Île Maurice, Nigeria, Uganda, Tanzanie, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie et du Zimbabwe pour la plupart, âgés entre 14 et 20 ans. En effet,

Les mini-entrepreneurs du lycée Paul Emane Eyeghé d’Oloumi sont sortis lauréats de cette compétition continentale avec leur projet de recyclage ‘’Recycling Industry’’ qui fabrique des poufs faits à base de bouteilles recyclées. Un exemple de réussite qui montre qu’il y a de la matière et des talents au niveau local.

Un lointain parcours

En juin dernier, ‘’Recycling Industry’’, le projet porté par les jeunes entrepreneurs locaux avait remporté la compétition nationale qui s’était tenue à la Chambre de commerce de Libreville. Parmi les 322 lycéens (22 équipes) issus de 17 établissements publics et privés de Libreville, Oyem, Franceville et Port-Gentil, la mini-entreprise du lycée d’Oloumi avait remporté la première place, ce qui l’a qualifié pour la Compétition panafricaine en Afrique du Sud. Un exploit facilité par l’implication de Junior Achievement Worldwide qui, chaque année, orchestre sur le continent le concours des jeunes lycéens-entrepreneurs les plus prometteurs. Cette édition 2017 en Afrique du Sud s’est tenue après celle organisée en 2016 au Zimbabwe et en 2015 au Gabon.