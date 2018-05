Michel Menga, au cœur d’une polémique consécutive à son entrée dans le gouvernement Issoze-Ngondet III, n’a pas manqué de rappeler qu’il est l’un des fondateurs du Rassemblement Héritage & Modernité, présidé par Alexandre Barro Chambrier. Telle est sa réponse à la suspension du parti. Mieux, ce dernier met cette décision sous le coup de l’émotion.

« Je suis gabonais, je me sens gabonais et c’est en tant que gabonais que je suis là. Je suis venu ici pour assurer les responsabilités des Gabonais et apporter ma contribution à l’évolution de ce pays. Vous savez très bien que je suis un des pères fondateurs de ce parti , (Ndlr : Héritage & Modernité). L’exclusion n’est pas pour un des fondateurs du parti. On est dans une situation d’émotion.Je prends ça comme ça. Je suis sûr que la sérénité reviendra dans les esprits des uns et des autres et que tout va rentrer dans l’ordre », a affirmé Michel Menga.

Interrogé également sur son entrée au gouvernement, en qualité de Ministre d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukagni Iwangou, ’opposant proche de Jean Ping a signifié qu’il a dit oui pour servir le pays et les Gabonais.