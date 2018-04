L’alerte de la construction de ces nouvelles universités a été déclenchée par la signature il y a quelques jours d’un partenariat entre le ministre de l’Enseignement supérieur, Guy Bertrand Mapangou et une entreprise chinoise, China Construction spécialisée dans le BTP. Le projet qui n’en est pas à ses débuts puisqu’annoncé depuis plus de cinq ans vise à maîtriser le phénomène d’effectifs pléthoriques dans les campus universitaires et permettre aux étudiants d’évoluer dans des meilleures conditions.

Entre Libreville, Port-Gentil, Oyem et Mouila, quatre nouvelles universités devraient voir le jour. Mais quand ? Ce qui est sûr c’est qu’il faudra attendre la fin de l’opération de réhabilitation des écoles primaires et secondaires pour voir le début des travaux de cet ambitieux projet. A ce sujet, aucun calendrier de lancement des travaux de ce nouveau projet n’a été établi. Dans la foulée on parle d’une source de financement issue de la Banque africaine de développement (BAD)(projet‘’Education 4’’) financé à hauteur de 81 milliards par l’organisme dont 49% est orienté vers la réhabilitation des écoles primaires et secondaires