Energie solaire : Total confirme son basculement

Suivant la stratégie de développement de sa maison mère pour les cinq prochaines années, Total Gabon, par la voix de son PDG, Patrick Pouyanné vient d’annoncer des projets d’investissements dans l’énergie solaire au Gabon.L’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre surtout pour les gros pollueurs comme les firme-multinationales s’impose aujourd’hui comme une priorité mondiale. Conscient des effets néfastes qu’un refus d’alignement peut avoir sur son devenir et son rendement, Total, la multinationale française spécialisée dans l’exploitation pétrolière, étudie l’option du solaire. A l’occasion d’une entrevue avec le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, le PDG du groupe, Patrick Pouyanné a confirmé l’engagement de Total à matérialiser son projet d’énergie solaire.

Cette politique pour l’heure pas très rependue dans certains pays où l’entreprise développe ses activités d’exploration-production pétrolière, concerne l’alimentation de 1/3 de ses stations-services, soit environ 5 000 stations de son réseau sur les cinq prochaines années par des panneaux photovoltaïques. En Afrique, 4 200 stations sont concernées par cette politique. « Le projet correspond à l’installation d’une puissance d’environ 200 mégawatts (MW), l’équivalent de l’électricité consommée par une ville de 200 000 habitants et représente un investissement d’environ 300 millions de dollars », illustrait un communiqué de la firme.

C’est SunPower, une filiale de la multinationale basée en Californie, aux Etats-Unis, qui sera chargée de fournir à Total les panneaux photovoltaïques nécessaires aux projets. A sa manière, Total veut participer à la réduction des gaz à effet de serre, extrêmement nocifs à, la couche d’ozone. Au-delà, c’est une façon pour le groupe d’amorcer sa transition énergétique et ainsi favoriser le développement d’une économie axée sur les énergies renouvelables.

Total Gabon, future fournisseur de solutions énergétiques ?

Total Gabon deviendra-t-elle un fournisseur de solution énergétique ? Si la volonté de l’entreprise n’est pas de se positionner en fournisseurs à proprement parler de solution énergétique, Total vise avant tout un double objectif : social et environnemental. Pour le groupe, l’enjeu consiste avant tout à permettre à des ménages vivant avec ou sans électricité, d’accéder à des solutions solaires photovoltaïques économiques, écologiques et fiables. Au Gabon, la multinationale s’est déjà illustrée dans une telle démarche avec son projet « Awango by Total » dont la finalité justement répond à une exigence à la fois écologique et sociale. Mais si le groupe français tient tant à ce maillage, c’est parce qu’il veut être une entreprise dont les actions misent sur un avenir énergétique responsable et durable.