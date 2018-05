Emplois : Le taux de chômage recule de 1,9%

Au cours de la période 2010-2017, le taux de chômage a reculé au Gabon de 1,9%, à en croire les chiffres divulgués par l’analyste économique, Mays Mouissi. Ce dernier tient cette statistique de l’Organisation internationale du travail (OIT). Surprenant, vu qu’environ 35% des jeunes sont en quête d’emploi au Gabon. Un recul du chômage à mettre à l’actif des recrutements dans la fonction publique et ceux effectués par le groupe Olam et ses filiales. En effet, avec un effectif des agents de l’Etat de plus de 100 000 employés en 2014, en significative augmentation en 2017, l’Etat demeure le premier employeur du Gabon, juste devant le singapourien Olam qui compte plus de 16 000 employés au niveau national.

Si ce recul conforte une position du chômage à la baisse, plus de 24% de cette baisse selon le rapport de Mays Mouissi sur l’impact des activités d’Olam au Gabon est directement imputable aux recrutements effectués par Olam et ses filiales, soit une tendance à la baisse du taux de chômage de 0,46%. Au cours de cette période, près de 24% des emplois formels nets créés au Gabon l’ont été par Olam et ses filiales. Si ce cap est maintenu jusqu’en 2022 soutient l’étude de Mays Mouissi, Olam pourrait devancer l’Etat en terme d’emplois et mettre un terme à la tradition selon laquelle l’Etat est le plus grand pourvoyeur d’emplois au Gabon.