Elle avait été présentée par le Ministère du commerce comme une réponse « temporaire » et nécessaire pour permettre de « relancer le tissu industriel de la cimenterie (gabonaise) dans la droite ligne de la politique d’industrialisation du pays ». Elle, c’est la mesure d’interdiction d’importation de ciment étranger au Gabon, prise fin juillet 2017 et arrivée à maturité il y a quelques jours. Cette mesure avait pour but, selon l’objectif fixé par le Ministère du Commerce, de réguler la filière de la cimenterie nationale de sorte à protéger les investissements existants notamment locaux, maintenir les emplois et en créer des nouveaux, garantir une protection du consommateur et du pouvoir d’achat avec en prime, un suivi sur le circuit de distribution.

Si l’on peut reconnaître que certains de ces objectifs ont été atteints avec brio notamment en raison des belles performances enregistrées au niveau de la production locale de ciment soit, 900 000 tonnes de production en 2019 soit, 52,2% de hausse, pour un besoin global du marché local de 600 000 tonnes par an, il reste que cette embellie est en partie due à cette mesure. La question qui transparait donc à la suite de ce constat est celle de savoir si cette mesure perdura vu que l’embargo sur l’entrée au Gabon du ciment étranger a normalement pris fin il y a seulement quelques jours.