Nommée sélectionneur national des Panthères U20 par la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), Jeanne Moussavou a livré jeudi 02 janvier 2020 la liste des 28 joueuses présélectionnées pour préparer les rencontres aller et retour les 18 et 31 janvier à Libreville et à Kinshasa contre la RDC dans le cadre des éliminatoires du prochain Mondial dames de cette catégorie.

En présence du Directeur technique National (DTN) Raphaël Nzamba Nzamba, Jeanne Moussavou , entraineur des Panthères U20 a livré face à la presse jeudi 2 janvier 2020 à la maison Alexandre Sambat de Libreville, la liste des joueuses retenues pour affronter leurs homologues de la RDC en matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 dames.

1- Ongongone Wendy Elodie (Athlético d’Akanda)

2- Okila Ndzila Marie Nurlie (Athletico D’Akanda )

3- Ntsame Obame Lenayick (CF Altesse )

4- Paho Kombi Julienne (Tristar FC )

5- Ntogone Mezui Elvina ( OM )

6- Nze Amira Carmelia ( Tristar FC ) ;

7- Eyang Erica (Tristar FC )

8- Bivigou Berthe Oceane ( CF Altesse )

9- Aloung Mba Grace Mirla (Pélican )

10- Biatholi Maimouna Victoire (CF Altesse)

11- Mezui Obiang Jessy Ornella (US Oyem )

12- Assa Ekogha Louise Cryma (US Oyem )

13- Ondjani Ampagui Belinda Dixie (Athletico Akanda )

14- Ibogni Mouiti Isia Lucressia (OM )

15- Mombo Sedieu Athletico d’Akanda)

16- Eyang Nguema Caroline (Athletico Akanda)

17- Baba Aissatou (US Bitam )

18- Itassamoto Felina Darlene (Altesse )

19- Bouala Dikaka Naomie (Altesse FC )

20- Nzohou Gilberlique Coralie ( Altesse)

21- Bobadi Mazei Elycia (Pelican )

22- Mbouiss Moesha Shana Priscille ( AS Val )

23- Embari Jessica Rosalie (AS Val)

24- Ava Abessolo Louis

25- Ivombo Ndombi Flore Regina

26- Abessolo Ada Vanelle

27- Nzamba Ndome Doris Augustine

28- Kouele Malandou Wendy

L’absence totale de championnat de football féminin fait sans doute tache d’huile sur cette présélection nationale qui n’augure rien de sérieux en matière de résultats selon plusieurs spécialistes du football gabonais.