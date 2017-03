Stéphane Lasme qui vient de signer avec les Texas Legends, une équipe évoluant en D League de la NBA (Ndlr : championnat américain de basketball) a effectué une sortie des plus inattendues. Ce dernier s’oppose catégoriquement à la participation de la sélection nationale aux éliminatoires de l’Afrobasket qui se dérouleront courant 2017. Et pour cause, il brandit l’argument selon lequel l’équipe nationale n’est pas prête car manquant de compétition dans les jambes, et ce, depuis près de deux ans.