Eliminatoires Can 2019 : Le Gabon se relance

Pour sa première, Daniel Cousin, nouvel entraineur des Panthères, a misé gros et s’en sort avec des ovations, du sourire et surtout la précieuse victoire au stade de l’amitié face à la modeste formation du Soudan du Sud, (3-0). Le Gabon signe sa première victoire dans les qualifications de la Can qui va se jouer en terre camerounaise, après le revers au Mali en début de parcours et le nul (1-1) face au Burundi il y a peu à Libreville. Le nombreux public qui est venu faire le saint Thomas avait déjà boudé la sélection nationale en raison de la multiplication des contres performances de la bande au capitaine Pierre Emerick Aubameyang.

En effet, la dernière fois que le Gabon a gagné sur ce terrain, c’était le 14 novembre 2015, lors du tour préliminaire pour le mondial en Russie. Ce soir là, le Gabon sous la dictée de Jorge Costa battait le Mozambique aux tirs aux buts 4-3 après le 1-0 au temps normal. Dans cette partie, c’est le Gabon qui dans un 4-4-2 a emballé la partie devant des soudanais timorés. La titularisation pour la première fois du jeune milieu de Mangasport, Loufilou Ndella et celle du latéral gauche de Lorient en France, Wilfried Ebane Abessolo a apporté une certaine révolution dans le jeu des Gabonais. Lesquels obtiennent le fruit de leur pressing à la 27e mn quand le poison, Denis Bouanga, d’un geste technique d’une somptueuse beauté à l’entrée de la surface de réparation des visiteurs, baptise dignement un défenseur avant de reprendre magistralement sa frappe qui va achever sa course dans les buts du gardien du Soudan du Sud, Juma Azard Amuk.

En plus du but, le public savoure une prestation d’une pure beauté. Le même Denis Bouanga va avec Lemina et Aubameyang obliger les visiteurs à jouer dans leur moitié de terrain. Mais au finish le score ne va plus évoluer à la mi-temps. La reprise ressemble à la précédente partie ou les Gabonais ont été tout feu tout flamme et un Denis Bouanga très à l’aise sur le pré d’Angondje. Apres moult tentatives, c’est lui qui offre à Arron Apindangoye le 2e but de la tête, après un corner à la 52e mn. Un but sous la pluie qui a le pouvoir de faire chavirer le nombreux public dans une joie envoutante. La suite ne sera que domination gabonaise avec des prestations individuelles et de nombreuses occasions vendangées par les Gabonais.

Mais à la 87e mn, Denis Bouanga parti en dribles dans la surface de vérité des Soudanais frappe et le portier soudanais renvoi le ballon que son défenseur, Hassan James Martin propulse dans les filets, (3-0 pour le Gabon). Un résultat que l’entraineur gabonais entend aller confirmer mardi prochain à Juba pour le match de la 4e journée avant de recevoir en novembre prochain les maliens qui ont partagé le point du nul à Bamako avec les Burundais (0-0).

Classement après la 3e journée

1e Mali 7 pts

2e Burundi 5 pts

3e Gabon 4 pts

4e Soudan du Sud 0 pts.

Programme de la 4e journée mardi 16 octobre

Soudan du Sud-Gabon

Burundi-Mali.