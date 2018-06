Obligation prioritaire du Gouvernement Isdozet Ngondet III, l’organisation de l’élection législative aura bientôt lieu. En effet, le Ministre de l’Intérieur vient de fixer la date du coup d’envoi de l’opération de révision de la liste électorale. « Nous allons dans 48 heures démarrer le processus qui va conduire à l’élection étant entendu que les dates du scrutin doivent être annoncées par le CGE, par le président de cette institution. Vendredi 15 juin va démarrer sur l’ensemble du territoire national, l’opération de révision de la liste en vue de la constitution du fichier devant servir aux scrutins immédiats à savoir, l’élection des députés, des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux (…) » a déclaré Lambert Noel Matha.

Usant de pédagogie, le Ministre de l’Intérieur est revenu sur les raisons de la révision d’une liste électorale, la biométrie et ses biens faits dans la sécurisation de la liste électorale mais aussi des innovations. De l’ajout des données téléphonique de l’agent enrôleur et celui du citoyen sur la fiche de l’enrôlement pour lutter contre les oublis, par la limitation des déplacements des citoyens voulant changer de lieu de résidence et de vote en introduisant sur la fiche d’enrôlement les mentions « situation actuelle » et « situation nouvelle ». A côté de cela, les électeurs auront la possibilité d’accomplir leur devoir citoyen avec pour unique pièce la carte d’électeur, conditionné par la responsabilité pénale et civile de l’agent enrôleur.

« Il nous ait revenu parfois que certains agents enrôleurs se permettaient d’inscrire les gens au facies. Tout gabonais détenteur d’une pièce d’Etat civile ayant 18 ans révolu a le droit d’aller se faire inscrire » a ajouté Lambert Noel Matha. Avec actuellement prêt de 620 000 électeurs, le Ministère de l’Intérieur entend enrôler entre 20 voir 25 mille nouveaux électeurs de plus.

« Le but de la révision de la liste électorale est de permettre à ceux-là dont les noms ont été omis ou mal retranscrit, mais de permettre également de prendre en compte ceux qui auront eu 18 ans entre les deux révisions. Le Ministère de l’Intérieur ne s’occupera plus que des opérations en amont. Le reste, l’organisation l’administration et la gestion, la date du scrutin relève du Conseil Gabonais des Elections (CGE) », a conclu Lambert Noel Matha.