Le mouvement lancé par l’ancien président de la fédération gabonaise de football, Léon Ababé, en août 2016 (Ndlr : « Les Patriotes ») affiche ses ambitions pour les prochaines législatives à Port-Gentil et dans le département de Bendjé.

Des affaires à la politique, il n’y a souvent qu’un pas que Léon Ababé a franchi allègrement, d’abord en signant le pacte social avec Ali Bongo en 2014 puis en mettant sur pied une plateforme de personnalités et associations qui a apporté son soutien au candidat du parti démocratique gabonais (PDG), lors de la dernière élection présidentielle. Mais le président du mouvement « Les Patriotes » dit ne pas être de ceux qui monnayent leurs services et justifie ses démarches par le souci d’améliorer les conditions de vie de ses compatriotes.

« Toutes les initiatives concourant au bonheur des populations ont toujours mon adhésion. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai répondu à la main tendue du président de la République, en 2014 pour agir dans le sens des aspirations des populations », déclare-t-il. Au sortir de l’élection présidentielle d’août 2016, le président des « Patriotes » était de ceux qui pensaient qu’il fallait d’abord faire le bilan du pacte social avant de s’engager dans un dialogue national. L’homme, lors d’une sortie quelques jours avant l’ouverture du conclave d’Angondjé en mars 2017 avertissait sur le risque que cette messe soit transformée en un lieu de répartition du butin entre amis. Il insistait sur la prise en compte des aspirations des populations qui perdaient toute confiance en ses dirigeants.

Depuis sa sortie de février dernier, Léon Ababé est resté muet, au point que beaucoup se demandaient si l’homme n’avait pas jeté l’éponge. Non ! Car il y a quelques jours, la coordination des « Patriotes » a laissé entendre qu’il faudra compter avec eux pour les prochaines élections législatives. On pensait que le président serait le seul candidat dans son fief natal du Lac Anengue où il multiplie des actions de bienfaisance depuis belle lurette, loin s’en faut. Il n’hésite pas de rappeler que l’ONG Synergie dont il est le promoteur a toujours été au chevet des personnes économiquement faibles dans la capitale économique.

« Nous serons bien présents à Port-Gentil lors des prochaines législatives, et pas pour faire de la figuration », prévient le coordonnateur du mouvement politique dans la ville. Avec l’instauration du second tour lors de ce scrutin législatif, il est donc probable que les candidats du Mouvement « Les Patriotes » en viennent à jouer les arbitres entre ceux du parti démocratique gabonais et de la Coalition pour la nouvelle République.