Elections législatives : Enième report ?

Volte-face ou nouvelle stratégie politique ? Toujours est-il que l’idée d’un nouveau report des élections législatives est agitée, et ce, même dans les rangs de l’opposition dite radicale. Une option qui divise la classe politique, vu que pour certains opposants, l’alternance politique passe indubitablement par la participation aux élections législatives. En atteste la récente sortie de Jean Gaspard Ntoutoume Ayi qui n’a pas manqué de paraphraser Abraham Lincoln : « un bulletin de vote est plus fort qu’une balle de fusil ». Ce dernier de préciser que les législatives constituent la voie royale menant à l’alternance politique au Gabon.

A en croire le proche de Jean Ping, le pouvoir en place craint d’organiser les élections législatives, d’où la rumeur autour d’un nouveau report desdits scrutins. « Le PDG n’aura plus le courage d’organiser des élections, tant que la présidentielle n’est pas soldée ou tant qu’ils n’ont, (Ndlr : les actuels gouvernants), pas vu l’aboutissement de leurs tractations avec l’Union Européenne », a déclaré Jean Gaspard Ntoutoume Ayi. Une affirmation bottée en touche par un fervent militant du PDG ayant requis l’anonymat. « Que gagnons-nous à être contre l’organisation des législatives ? », s’est-il interrogé.

Avec la mise en œuvre et l’application de l’ensemble des actes issus du dialogue d’Agondjé, il est plausible que l’exécutif gabonais procède à un nouveau report des législatives. « Devons nous laisser Ali gagner du temps et nous imposer son rythme et son agenda ? Il semble que non. À chacun d’en tirer les conséquences », a conclu Jean Gaspard Ntoutoume Ayi.