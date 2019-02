Elections couplées : Le PDG sanctionne ses militants indisciplinés !

Le Directoire du Parti Démocratique Gabonais, PDG, via sa Commission permanente de discipline qui s’est réuni du 5 au 7 février courant a fait pleuvoir des sanctions. En atteste l’exclusion de 42 membres et les blâmes infligés à 24 militants.

Une pluie de sanction ! C’est qui ressort de la décision de la Commission permanente de discipline. Laquelle décision a été divulguée ce jeudi 7 février au siège du « parti de masse », sis à Louis. Des sanctions allant de l’avertissement à l’exclusion, en passant par les blâmes touchant toutes les strates du parti. En fait, le directoire du parti n’a pas du tout apprécié le fait que certains aient foulé aux pieds ses instructions.

Les griefs formulés, selon la commission chapeautée par Guy Benjamin NDOUNOU, sont entre autres les actes de défiance et incitation à une candidature dissidente, candidature dissidente, inobservation des orientations du parti, comportement de nature à entrainer l’échec du candidat investi et duplicité et intelligence avec l’adversaire. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’Eric DODO BOUGUENDZA, Secrétaire général du PDG, ne compte pas faire dans le sentimentalisme voire le laxisme. Un signal fort envoyé en direction de ceux qui s’aventureraient à transgresser les ordres.