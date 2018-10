Dans le 2ème arrondissement de Port-Gentil, les affichages et autres supports de communication visuelle du candidat du Parti Démocratique Gabonais (PDG), Jean Fidèle Otandault ont été détruits. Faut-il y voir un rejet des populations ou un simple acte de vandalisme ?

La crise postélectorale semble-t-il est toujours bien présente dans les esprits, et ce, malgré les assurances du parti au pouvoir qui estime que la page a été tournée. On en veut pour preuve le 2e arrondissement de Port-Gentil dans lequel certains citoyens ont détruit les affiches du candidat du PDG, Jean Fidèle Otandault. « C’est ce qu’on doit faire à ses gens là ! Nous avons encore les souvenirs dans nos têtes. On n’oublie pas ce que vous avez fait aux populations », a déclaré Jordy Ollomo Ollomo, ressortissant du 2e arrondissement de la capitale provinciale De l’Ogooué Maritime.

Tout comme lui, d’autres résidents rejettent ouvertement la candidature de Jean Fidèle Otandault. « Ici à Port-Gentil, les populations veulent mettre fin aux humiliations de JFO communément appelé POPO. Nous les riverains ne nous expliquons pas pourquoi le Ministre Jean Fidèle Otandault donne plus de 100 millions au chanteur Maître Gims, et que nous avons droit à une route en latérite qui va bientôt se dégrader avec les premières pluies qui ont déjà commencées », lance violemment un autre ressortissant de l’arrondissement ayant requis l’anonymat.

Pour sa part, Jean Fidèle Otandault n’accorde pas d’importance à ces actes déplorables. « J’adresse ma sincère reconnaissance à la communauté NZÉBI du 2earrondissement de Port-Gentil à travers son représentant, Jean Paul Pendy qui a tenu à réaffirmer son soutien sans faille à ma candidature », a déclaré Jean Fidèle Otandault qui poursuit sa campagne.