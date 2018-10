Elections couplées 2018/Ndendé : La campagne bat son plein !

Au fur et à mesure qu’approche la date du 6 octobre prévue pour le déroulement des élections législatives et locales, les candidats et les partis politiques en lice redoublent d’ardeur sur le terrain. Ceux qui ont pris du retard au démarrage de la campagne pour diverses raisons sont venus rejoindre les autres.

La campagne se déroule dans une relative sérénité. En dépit de quelques incidents mineurs signalés sur certains théâtres d’opération, l’on peut relever que le respect est de mise, ce d’autant plus que les autorités administratives ont pris des mesures au sujet de l’occupation par les formations politiques et les candidats indépendants des espaces publics pour éviter des chevauchements susceptibles de conduire à des affrontements. De jour comme de nuit, des files de véhicules sillonnent les rues de la ville, chargées des militants scandant le slogan de leurs candidats ou de leur formation politique et chantant des louanges à leur endroit non sans inviter à l’aide d’un mégaphone les populations à voter pour eux s’ils tiennent comme eux au développement de la ville de Ndendé et du département de la Dola.

Partout, l’on peut voir, coller aux murs des maisons ou sur les poteaux électriques des affiches en même temps que des banderoles sont soigneusement postées à des carrefours comme pour annoncer que la bataille sera rude. Chacun défend certes, sa chapelle mais, n’hésite pas à reconnaître qu’en dépit du fait qu’ils soient tous lâchés dans l’arène, ils restent membres d’une même famille et ont presque tous bu à la même source. C’est pourquoi on les entend dire « que le meilleur gagne ».