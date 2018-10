Elections couplées 2018 : Les premières observations de la MOEUA

Déployés dans 8 provinces (Ndlr : Estuaire, Haut-Ogooué, Moyen-Ogooué, Nyanga, Ogooué-Lolo, Ogooué-Maritime et le Woleu Ntem) ayant enregistré des ballotages au terme du 1er tour des législatives, les membres de la délégation de la Mission d’Observation Electorale de l’Union Africaine ont « observé les opérations d’ouverture et de dépouillement dans 13 bureaux de vote et le déroulement du scrutin dans 106 bureaux de vote », a déclaré Monique Ngaralbaye, chef de la délégation de la MOEUA. Si la MOEUA reconnaît que le Parti Démocratique Gabonais (PDG) au pouvoir s’est taillé la part du lion, et ce, grâce aux alliances tissées avec les perdants du premier tour, elle relève que « dans 30% des bureaux visités, les cartes d’électeurs non distribuées n’étaient pas disponibles et 15% des urnes n’étaient pas scellées » a ajouté le chef de la délégation de la MOEUA.

La mission s‘est « félicité du calme et de la sérénité qui a prévalu tout au long du scrutin », elle a recommandé aux plaignants de se rapprocher de la Cour constitutionnelle pour d’éventuels recours et de préciser qu’« un rapport exhaustif portant sur tout le processus sera transmis aux différentes parties prenantes et publié sur le site de l’UA deux mois après la proclamation des résultats définitifs », a conclu Monique Ngaralbaye.