Elections couplées 2018 : La satisfaction de la MOEUA

Les membres de la Mission d’Observation Electorale de l’Union Africaine (MOEUA) viennent d’affirmer leur satisfécit suite au déroulement des élections couplées (Ndlr : premier tour des législatives et tour unique des locales).

« L’évaluation globale du scrutin est jugée satisfaisant. Les équipes de l’UA n’ont relevé aucune ingérence dans le processus électoral et encore moins des restrictions qui auraient pu affecter ledit processus. Ainsi, dans la phase d’ouverture, les observateurs ont estimé la compétence des personnels électoraux et le comportement des agents de sécurité comme étant globalement satisfaisant », a déclaré Mamadi Sidibe, Chef de mission de la MOEUA. Les observateurs de l’UA se sont déployés dans trois provinces à savoir l’Estuaire, le Moyen Ogooué et le Woleu-Ntem. Ainsi, ils ont visité 102 bureaux de votes Toutefois, la MOEUA a constaté également des insuffisances.

« (…) Dans certains cas, les bulletins de vote contenus dans la partie poubelle de l’enveloppe n’ont été ni comptés ni vérifiés comme l’exigent ces mêmes textes » a renchérit Mamadi Sidibe qui a également relevé un fort taux d’abstention. « Le trait dominant de ces élections demeure le faible taux de participation. Il peut s’expliquer par une conjonction de facteurs, notamment : la pluie qui s’est abattue dans la quasi-totalité des provinces dès les premières heures de la matinée du jour du scrutin, la pénurie de carburant qu’a connue le pays jusqu’au jour du scrutin et l’appel au boycott lancé par certains partis politiques de l’opposition ».

Bon à savoir la Mission observe les différentes phases du scrutin en se basant sur la conformité du code électoral gabonais et d’autres instruments régionaux et continentaux, ratifiés par le Gabon. Elle entend publier ses conclusions définitives deux mois après la déclaration officielle des élections.