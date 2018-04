A l’issue de l’élection pour la présidence de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) remportée samedi 21 avril 2018 par Pierre Alain Mounguengui, président sortant de cette institution sportive devant Jérôme Efong Nzolo et Bosco Alaba Fall, le président de la Fédération Mauritanienne de Football Ahmed Yahya, délégué par la CAF et la FIFA pour la supervision de ce scrutin s’est exprimé devant la presse.

Interrogé sur cette élection remportée haut la main par Pierre Alain Mounguengui mais sur fond de contestations notamment en raison de la présence de certains délégués comme, entre autres, le président de la Ligue de l’Estuaire Ahmed Mombo, le président de la Fédération Mauritanienne de Football, Ahmed Yahya, délégué par la CAF et la FIFA a dit avoir noté les points positifs et négatifs, selon les requêtes post électorales qui pourraient intervenir.

« Je salue l’organisation de cette élection, comme vous le savez je suis l’envoyé de la FIFA et de la CAF. J’ai noté les points positifs et les points négatifs relevés par certains délégués. Au delà de tout, l’assemblée générale est souveraine et je félicite donc Pierre Alain Mounguengui qui a remporté l’élection. »