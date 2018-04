Face aux délégués et aux membres de son bureau de campagne à qui il a présenté ses atouts et son programme d’action hier jeudi à son domicile, le candidat à la présidence de la FEGAFOOT, Bosco Alaba Fall a bénéficié ouvertement du soutien d’Idris Ngari, président du club FC Canon 105.

Dans le but de s’adresser une dernière fois aux délégués des clubs et certains autres acteurs du football gabonais, Boso Alaba Fall a fait un exposé sur son programme axé sur trois piliers, à savoir : Restructurer, Former et Appliquer.

Le général Idriss Ngari qui a fait étalage de son expérience dans le football gabonais a jugé Bosco Alaba Fall comme étant le candidat à la présidence de la FEGAFOOT ayant le meilleur profil et le meilleur programme. « Allez massivement à Lambaréné voter pour notre champion Bosco Alaba Fall. J’ai suivi les programmes des autres candidats, mais celui de Bosco Alaba Fall est celui qui répond aux problèmes actuels de notre football » a-t-il indiqué.