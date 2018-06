Candidats à l’élection des membres de la Haute Autorité de la Communication (HAC) qui se tient ce samedi 9 juin 2018, Timothée Memey et Abel Mimongo, deux confrères expérimentés et par ailleurs am is de longue date étaient respectivement face aux membres de l’Association Gabonaise de la Presse Sportive Indépendante (AGPSI). Objectif : présenter leurs motivations, hier mercredi 6 juin courant à Libreville.