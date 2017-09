Education : Un calendrier académique sans date d’examen !

Rentrée administrative, rentrée des classes, vacances et fin d’année, le planning de l’année scolaire 2017-2018 est désormais connu ! La rentrée des classes aura lieu le lundi 02 octobre 2017 tandis que la rentrée administrative interviendra deux semaines plus tôt, le 18 septembre courant. Seul bémol, le planning de la nouvelle année ne mentionne pas les dates des examens de fin d’années, (CEP, BEPC et Baccalauréat). Au regard du déroulement de la précédente année scolaire, on comprend pourquoi les autorités prennent des pincettes. Dans tous les cas, les partenaires sociaux, parents d’élèves et autorité de tutelle taquinent le doux rêve de voir une année scolaire normale.

Cet enjeu d’une année scolaire saine au Gabon même si les conditions pour y aboutir ne sont pour l’instant pas réunies est souhaité par tous. D’où l’appel à la trêve sociale de la nouvelle équipe gouvernementale. Reste donc à voir comment le camp adversaires, les partenaires sociaux réagira à cet appel ?

Planning de l’année à venir :

Rentrée administrative : lundi 18 septembre 2017

Rentrée des classes : lundi 02 octobre 2017

Premier trimestre : du lundi 02 octobre 2017 au 23 décembre, soit douze (12) semaines de cours

Congés de la Toussaint : Mercredi 1er novembre 2017

Vacances de fin de premier trimestre : du samedi 23 décembre après les cours, au mardi 02 janvier 2018 inclus

Deuxième Trimestre : du mercredi 03 janvier 2018 au lundi 02 avril 2018 inclus, soit dix (10) semaines de cours

Vacances intermédiaires : du mercredi 7 février, après les cours au dimanche 11 février 2018 inclus

Journée nationale de l’Enseignant : vendredi 23 mars 2018

Congés de fin du 2ème trimestre et de Pâques : du samedi 24 mars après les cours au lundi 2 avril inclus

Troisième trimestre : du mercredi 03 avril au samedi 21 juillet 2018 après les cours soit onze (11) semaines de cours

Fête du travail : mardi 1er mai 2018

Fin de l’année scolaire pour les classes sans examens : vendredi 15 juin 2018, pour le pré-primaire et primaire ; samedi 23 juin 2018 pour le secondaire

Fin de l’année scolaire pour les classes avec examens : samedi 21 juillet 2018.