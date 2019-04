Education / Réformes : Dynamique unitaire ajoute son grain de sel !

La confédération syndicale, Dynamique Unitaire (DU) vient de dénoncer « l’utopie du dialogue social », mieux elle fustige l’attitude du gouvernement et « son obstination à imposer les mesures d’austérités aux travailleurs et aux élèves ». Dans le même temps DU s’insurge contre l’acharnement judiciaire dont est victime un de ses leaders, Jean Remy Yama.

Pour faire baisser la pression sociale, DU réclame au gouvernement gabonais « la réhabilitation administrative de la CONASYSED, interdite illégalement d’activités depuis le 27 Avril 2017 en violation de l’article 4 de la convention 87 de l’OIT ; l’annulation des mesures d’austérité ; la régularisation de toutes les situations administratives des agents publics y compris celles des enseignants du confessionnels appelés non décisionnels et celles des agents contractuels de la douane ; le paiement des rappels solde aux agents publics ; le paiement des droits des déflatés de la CNSS, des ex agents de la SNBG et du CHU d’Angondjé ; le paiement de la PIP du 2eme trimestre 2015 aux administrations injustement discriminées ; l’ouverture d’un véritable dialogue social sous l’égide du Premier Ministre, chef du Gouvernement ; l’arrêt de l’acharnement judiciaire contre le Président de la confédération syndicale Dynamique Unitaire ; le paiement des services rendus. Enfin, DU tient le gouvernement pour seul responsable de l’invention des nouvelles modalités iniques et impopulaires d’attribution de bourse dont 12 de moyenne au BAC et avoir 19 ans et non les syndicats », peut-on lire sur sa page facebook officielle.