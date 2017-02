Education : La note de la discorde !

S’adressant aux Directeurs généraux, ceux des académies provinciales et Chefs d’établissements placés sous sa tutelle, Florentin Moussavou ordonné via une récente note circulaire dans laquelle il intime « le pointage quotidien des agents présents et absents de leur poste de travail ». Une mesure dont la finalité à terme consiste à suspendre le solde des agents absents de leurs postes sans justification voire leur radiation pure et simple. Pour les membres de la Convention Nationale des Syndicats de l’Éducation (CONASYSED), les mesures de leur Ministre de tutelle sont en portent à faux avec les lois 87, 97 et 98 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) consacrant le droit de grève et libertés syndicales.

Aux lois précitées s’ajoute la 18/92 de la Fonction publique. « Le Ministre passe, les syndicats restent. Le syndicat défend les travailleurs sur le lieu du Travail mais pas à la maison. Avant de pondre des circulaires, il faut prendre connaissance des circulaires précédentes en la matière et des conventions de l’OIT sur les droits et Libertés syndicales », a déclaré Marcel Libama, un des leaders de la CONASYSED. Pour rappel, la CONASYSED réclame entre autre le paiement de la Prime d’Incitation à la Performance (PIP), des vacations et la suppression des effectifs pléthoriques dans les salles de classe.