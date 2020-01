Pionnier de la Conférence Gabonaise des Grandes Ecoles et Universités du Privé (CGEUP), le Pr Daniel Franck IDIATA, Président-Fondateur du Groupe EM Gabon Université a paraphé un accord de partenariat avec l’Université Omar Bongo, représenté par son recteur le Pr Louis Marc ROPIVIA vendredi 17 janvier 2020 à son siège sis au quartier Mindoube 2 à Libreville.

« J’en profite, Monsieur le Président, pour vous exprimer toute mon affection fraternelle et ma reconnaissance pour la concrétisation de l’initiative de partenariat entre nos deux universités que vous avez conçue et pilotée avec opiniâtreté jusqu’à cet instant sublime que nous savourons aujourd’hui. » a déclaré le recteur de l’Université Omar Bongo Marc Louis ROPIVIA.

Pour le Pr Marc Louis ROPIVIA, la signature de cet accord-cadre après moult rencontres exploratoires, ponctuées par de nombreuses hésitations et a priori s’inscrit dans la diversification des partenariats académiques institutionnels qui accroissent la qualité et le rayonnement du système d’Enseignement Supérieur. Pour l’Université Omar Bongo, établissement public, cet accord est le 2e du genre après celui signé en juillet 2019 avec l’Université Internationale de Libreville Berthe et Jean, une autre institution.

Les objectifs fixés par cet accord-cadre EM Gabon/UOB

Le partenariat public-privé et singulièrement l’accord cadre signé entre l’UOB et le Groupe EM Gabon Université vise la mutualisation des avantages académiques différentiels de l’un et l’autre, la mobilité institutionnelle organisée des acteurs enseignants et étudiants, en vue de résoudre les problèmes de massification et de qualité des offres de formations, la création de programmes communs d’enseignements et de recherche, le recentrage des offres de formation sur les réalités de l’organisation sociétale nationale et une professionnalisation plus accentuée des filières de formation devant conduire à l’éclosion d’un environnement de recherche et d’inventivité capable d’impulser un entrepreneuriat industriel de star-up.

Selon le Président Fondateur du Groupe EM Gabon, le Pr Daniel Franck IDIATA , la présente signature de l’accord cadre entre l’UOB, la mère de l’Université gabonaise et son établissement privé, est bien l’illustration de la vision du Pr ROPIVIA et son engagement à l’amélioration du système d’enseignement supérieur national. « La signature de cet accord-cadre revêt un double enjeu ,en ce qu’elle fixe le cadre d’une harmonisation des standards d’enseignement supérieur et de recherche au Gabon autour de l’Université publique et qu’elle consacre la dynamique d’ensemble de l’offre d’enseignement supérieur et de recherche scientifique gabonaise au sein d’un espace nationale sans frontière » a t-il indiqué.

Pour rappel, le Groupe EM Gabon a signé des conventions avec bon nombre d’établissements au Gabon comme à l’étranger, entre autres l’Université de Poitiers en France, l’Institut Superieur de Management Public du Cameroun, Ghana Technology University College, l’Université Aube Nouvelle du Burkina Faso, Entreprises (ISCAE) au Maroc, l’Université de Dschang au Cameroun, EM Normandie en France ainsi que l’Agence Nationale des Bourses du Gabon etc...

EM Gabon forme dans plusieurs domaines d’activités professionnelles entre autres dans le paramédical avec la nouvelle école de santé de Libreville créée en son sein , comptabilité, contrôle, audit, management juridique et opérationnel des ressources humaines, Marketing et communication, management des organisation, achat et approvisionnement, Qualité hygiène sécurité-environnement, management de la qualité des déchets et de l’environnement ,Transit douane, finance, banque, assurance, juriste d’entreprise, administration et management public etc…