Education/ CONASYSED : Rupture de la trêve à partir du 3 janvier prochain !

La Convention Nationale des Syndicats du Secteur de l’Education (CONASYSED) vient de décréter, au cours de l’assemblée générale tenue hier, une grève générale de dix jours à compter du 3 janvier. Les motivations de cette décision sont nombreuses et tournent autour de l’amélioration de leurs conditions de vie et travail. Ainsi, un probable bras de fer entre le gouvernement et la centrale syndicale est à prévoir, du moins si l’on s’en tient à certains points inscrits dans le cahier de charge, notamment la non application des nouveau paramètres de la pension retraite qui selon les leaders de la CONASYSED, réduit les salaires des enseignants.

A cela il faut ajouter les anciennes revendications telles la réhabilitation de la Conasysed, (Ndlr : conformément à la décision numéro 015/cc de la Cour Constitutionnelle du 22 juin 2017 qui confirme la personnalité juridique de la Conasysed), le paiement des arriérés de salaires de 826 agents, la régularisation des situations administratives, la non application des réformes constitutionnelles tendant à supprimer les syndicats, l’organisation du concours interne d’entrée à l’ENS, l’annulation du double flux, l’annulation de l’approche par les compétences, la construction des établissements scolaires etc. « On est prêt pour continuer le mouvement de grève », a déclaré Alain Nyama, membre de la Conasysed, au sortir du vote à mains levé.