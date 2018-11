Edito : « NTCHE NGANI »*

Les jeunes des générations 70- 80 se souviennent, s’ils n’étaient pas distraits, de l’opus de Pierre-Claver Akendengué « Ntche Ngani » qui avait fait couler beaucoup d’encre et de salive à l’idée, comme nombre de politiciens de l’époque l’avaient traduit, non sans comprendre la quintessence du discours livré par le musicologue, comme une volonté d’afficher sa xénophobie et d’attiser celle-ci dans l’esprit de ses compatriotes vis-à-vis de la première institution du pays. Il n’en n’était rien lorsque l’on s’explique simplement qu’il s’agissait pour cet esprit futuriste d’inviter ses sœurs et frères à ne pas considérer le Gabon comme autre chose que chez eux. Ce qui revient à dire qu’ils devraient penser qu’ils n’ont pas de patrie de rechange.