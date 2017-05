Edito : La main sur le cœur ?

Il n’est pas surprenant que vous entendiez des Gabonais, même après avoir pris connaissance des résolutions du récent dialogue national, s’interroger sur la crédibilité qu’il faut non pas accorder à ses actes, mais sur la volonté. Pierre-Claver Maganga Moussavou a interpellé le président de la République Ali Bongo Ondimba sur la question, des participants à la grand-messe d’être désormais à cheval sur les principes. Et pourtant, ce n’est pas la solennité qui a manqué au geste posé par ces politiques de la majorité et de l’opposition.

Ali Bongo Ondimba, lui-même, a fièrement qualifié, en souvenir des précédents, les Accords auxquels sont parvenus ces quelques représentants de la classe politique, d’’’Accords d’Angondjé’’. Ce qui veut dire que ceux-ci l’ont dans l’ensemble satisfait, même si le contraire aurait relevé de la pure et simple fantaisie. Mais, lorsque l’on manifeste sa satisfaction, l’on semble oublier que le texte concocté n’a pas ou ne sera pas soumis à référendum, ce qui lui aurait donné un cachet légitime, celui que recherchent les nations démocratiques du monde, avant que de se lancer dans une mutation socio-politico-historique. C’est ce qui nous amène à nous poser la question de savoir qu’adviendra-t-il de la position du peuple, si les Accords d’Angondjé, tout comme avant eux les actes de la Conférence nationale, les Accords de Paris et d’Arambo, ressemblaient à la montagne qui accouche d’une souris ?

Car, le problème central qui a conduit Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, chacun de son côté, à organiser un dialogue national, c’est bien celui de la résolution de la crise postélectorale qui plombe l’économie et la vie sociale au Gabon depuis l’année dernière. Ce qui, de notre point de vue, devait d’abord être une affaire consensuelle autour de la véritable pomme de discorde, avant que d’être une foire à idées sur le « toilettage », un de plus, de nos textes. Qui ont été maintes fois retouchés sans que la contestation populaire découlant de leur mauvaise application ou leur non-application n’ait connu d’apaisement, du moins depuis 1990, année à laquelle les Gabonais, à la faveur du vent de l’Est, adoptèrent le multipartisme et la démocratie comme valeurs fondamentales de la vie et de la gestion de la cité.

Or, il s’avère que jusqu’aujourd’hui, et ce même si les gouvernants, à leur décharge peut-être, soutiennent que toute œuvre humaine est imparfaite et donc perfectible, de grandes vagues n’ont pas ébranlé certaines habitudes liées à la mentalité, à l’inertie et à d’autres pesanteurs locales. Ce pourquoi par exemple, des manifestations récurrentes sont observées ci et là dans le pays, histoire pour les citoyens d’attirer l’attention de la classe politique en général, du camp au pouvoir en particulier, sur le fait qu’il n’est pas bon, voire qu’il est même très risqué de tout le temps fouler au pied les engagements, même solennellement pris devant le peuple. D’où la question qui revient souvent : « quand vont-ils comprendre qu’ils gagneraient énormément en notoriété s’ils se mettaient en phase avec les exigences de leur époque ? ».

En d’autres termes, il serait toujours nuisible pour eux de ramer à contre-courant de l’histoire qui décrit aujourd’hui un mouvement généralisé du fait de la mondialisation, aucune nation n’ayant la possibilité de vivre en vase clos et les règles et normes s’appliquant à toutes les sociétés. On avait cru comprendre que la sortie de crise était ce qui le plus motivait les participants au dialogue national d’Angondjé, peuvent-ils un seul instant se satisfaire d’avoir vu des milliards d’un pays au bord de la banqueroute voler en fumée pour satisfaire des appétits égoïstes, si c’est pour que les suggestions sortant de la grand’messe soient appelées à dormir dans les tiroirs feutrés ? Dire que les mouvements sociaux qui gagnent en intensité sont susceptibles de compromettre le fragile équilibre social du moment. Des dispositions telle celle relevant de la nomination du président de la Cour constitutionnelle par le président de la République, celle de la composition de la future commission électorale, celle relative à la gestion des opérations électorales, souffraient, elles, d’une ambigüité pour que l’on s’attardât à nouveau la- dessus, alors que tout le monde sait, pour ne pas le décrier, ce qui cloche à ce niveau.

Au-delà de tout ce qui peut se susurrer, la recherche de l’équilibre et du bien-être social sont les deux éléments qui, pensons-nous, devraient plus que d’autres préoccuper les politiques car la gouvernance, c’est ce qui crée l’harmonie au sein de la société et que le respect des principes démocratiques au sens voulu par Abraham Lincoln, est le ferment de la solidarité nationale qui passe inéluctablement par la prise en compte maximale des engagements pris face aux populations.