Edito : « Etre nationaliste et patriote »…

Voici l’une des expressions les plus usitées des Hommes politiques du continent africain dont certains qui affirment qu’ils aiment leur pays plus que les autres compatriotes. Et pourtant cela tarde à se vérifier dans les faits quotidiens qui prouvent que c’est le contraire qui est plutôt pratiqué. Alors, que penser d’ « être nationaliste ou patriote » ?

D’aucuns pensent que parler ainsi constitue de fait un appel au repli sur soi ou un signe de xénophobie. Il n’en n’est rien à notre humble avis lorsqu’en lisant l’histoire nous nous rendons à l’évidence que plusieurs nations sur le globe (les Etats- Unis, la France et l’Australie pour ne citer que ces exemples) sont nées des migrations dont elles portent d’ailleurs fièrement les fruits de la richesse. Et pourtant cela a aux yeux de celui qui prononce ces mots une signification qui parait être en cas de sincérité une invite à ses sœurs et frères pour qu’ils ne se conduisent pas de manière déviante vis-à-vis de leur terroir à qui ils doivent beaucoup, l’essentiel en tout cas, et pour lequel ils doivent travailler sans relâche afin de le hisser au rang d’Etat respectable avec tout ce que cela comporte de non-dits. Or, en le disant, ces mêmes politiques qui éprouvent un mal fou à joindre l’acte à la parole, pèchent sans discontinuer parfois, affichant des comportements blâmables et rétrogrades du genre voler les ressources du pays, les transporter vers l’étranger, piller par un système de collusion avec les firmes étrangères les ressources tarissables et narguer impunément leurs concitoyens qui n’ont que très peu de moyens de pression et qu’ils condamnent à croupir dans la misère la plus abjecte.

Comment attendre de ces derniers une réponse positive quand il s’agit pour eux avant toute autre chose de chercher à survivre ? Très souvent, les Hommes venus d’ailleurs sont présentés cyniquement comme les auteurs du « mal », « l’enfer, n’est-ce pas les autres » ? Alors qu’à y regarder de près, ils ne sont utilisés dans la plupart des cas que comme fusibles, boucs émissaires, présentés aux populations locales comme tels pour servir servilement la cause des politiques jouant les autruches et travaillant à masquer leur incapacité ou leur incohérence dans les différents choix opérés, choix qui minent la santé socio-économique du pays.

Réaction après-coup !

D’où, le commun des mortels que l’on ne peut pas tromper tout le temps s’interroge sur le sens qu’il faut donner au nationalisme et patriotisme auxquels le politique tient à ce qu’il adhère ! Et qui ne semble rien avoir en commun avec les valeurs naguère portées par l’Egyptien Nasser, le Ghanéen Kwame Nkrumah et autres Congolais Emery Patrice Lumumba. Pour qui l’Africain était partout chez lui tant qu’il demeurait sur le continent qui l’a vu naître et ne se déplaçait pas dans l’intention de nuire à autrui. Comme on le voit, cela laisse alors transparaître une ruse dans la gestion des mots face à ses compatriotes, une gestion des mots qui peut viser à distraire pour se sortir subtilement d’affaires.

Ce qui n’est pas juste quand on sait que même si certains penseurs définissent la politique comme l’art de conquérir le pouvoir et de le conserver, la fin justifiant les moyens pour eux, cette science et technique vise d’abord et avant tout au bon sens du terme, à œuvrer à l’amélioration des conditions de vie et d’existence des populations que vous sollicitez pour obtenir d’elles une parcelle de pouvoir dans votre pays. Que se cache-t-il derrière ce discours « Etre nationaliste et patriote » du politique ? Peut-être lui faut-il simplement commencer par muer en citoyen exemplaire lui-même pour être sûr d’être suivi par bien d’autres de ses semblables, sinon…