Dr Nicole Asselé satisfaite des finitions du stade de Port-Gentil

En tournée d’évaluation sur les deux nouveaux sites abritant la CAN Total Gabon 2017, le Ministre de la Jeunesse et des Sports Dr Nicole Asselé s’est satisfaite des avancées des travaux du stade de Port-Gentil et les aires d’entrainement dédiés aux équipes de la poule D qui rentreront en lice le 17 janvier prochain.