Certains étaient déjà préparés psychologiquement, d’autres ne s’attendaient pas à être frappés par la mesure. Marie-Claire, professeur de Sciences Physiques dans un lycée local fait partie de ceux qui n’ont jamais fait grève, mais aujourd’hui se retrouvent dans le lot des enseignants sanctionnés. « Je suis choquée par cette mesure discriminatoire. Sur quelle base on coupe mon salaire alors que je n’ai jamais fait grève ? Au contraire j’ai toujours été en classe. A partir de lundi j’adhère totalement au mouvement de grève pour paralyser le système éducatif ».

Comme cette enseignante, ils sont nombreux à avoir été sanctionnés. « C’est absurde que des agents qui n’ont pas fait grève soient sous le coup de cette suspension. C’est vraiment un non-sens. Ils doivent désormais comprendre que l’heure est grave. Il y a un dérèglement dans notre système éducatif. Ceux qui étaient réticents à cause de l’autorité du chef d’établissement, du directeur d’académie provinciale ou de la tutelle doivent maintenant s’engager pour défendre leurs droits » a clamé une enseignante.

Par conséquent, avec l’entrée en grève de plus d’enseignants, le mouvement risque de se durcir dès ce lundi 27 février. Le bureau provincial de la Conasysed a décidé de ne plus donner le moindre cours tant au primaire qu’au secondaire.

Ndong Bekalé, membre du bureau provincial de l’Ogooué-Maritime et porte-parole du jour affirme « Plus de cours et plus de service minimum. Nous devons nous investir à cent pour cent pour faire grève ». Pour Engeng Christelle professeur de français « La détermination est là. Elle ne varie pas. On a commencé avec une conviction. Nous sommes convaincus de la justesse de nos revendications ». Dès ce lundi il n’y aura pas d’enseignants en classe. Tout le monde est invité au piquet de grève. « Il s’agit de montrer à l’ennemi que nous sommes des responsables et que nous sommes détenteurs d’un pouvoir », affirme Etienne Mboumba enseignant dans une école primaire.

En plus d’être là, les enseignants sont donc invités à participer à une chaîne de solidarité. « C’est une contribution volontaire de la part de chacun. D’abord des enseignants parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Chacun va faire un effort pour donner ce qu’il peut, pour venir en aide à ceux qui ont eu leurs salaires coupés. Ce sera un apport en argent ou en matériel. Evidemment il s’agira d’organiser les choses de telle sorte que l’on sache qui bénéficie de l’aide et pourquoi ». Cette précision d’Engeung Christelle a été saluée par toute l’assemblée. Son collègue, porte-parole du jour précise « La chaîne de solidarité est là pour atténuer la coupure des salaires. C’est une forme d’entraide. Nous allons faire le tour des opérateurs économiques pour expliquer le bien-fondé de notre mouvement de grève. Nous irons même au niveau des confessions religieuses pour demander l’effort de guerre ». Les enseignants affirment à l’unisson ne pas être ébranlés par cette mesure, ils savent que tôt ou tard ils vont être dédommagés.