Le série documentaire « Despotes housewives » dont une partie est consacrée à Patience Dabany, mère du Président de la République du Gabon et ancienne épouse de feu Omar Bongo Ondimba ne sera pas diffusée. C’est ce qui ressort du procès qui s’est déroulé cette semaine à Paris, en France. Le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a rejeté l’appel d’une ordonnance de référé rendu mi-février dernier sur la non diffusion d’une série documentaire, « Les Matriarches » du réalisateur Joël Soler consacrée aux femmes des « despotes », programmée pour septembre prochain sur la chaîne Planète+. La justice a estimé que la plaignante a été dupée lors du tournage du film documentaire.

Du coup, le documentaire ne peut être diffusé. « Le consentement de Madame Dabany a été sollicité et obtenu, mais a été vicié », écrit la cour qui a montré que le documentaire s’écarte de son objectif de départ, à savoir la promotion de la musique de la dame aux multiples casquettes et son rôle de mère, aux côté de feu Omar Bongo Ondimba. Achevé, le documentaire qui dresse une collection de portraits de femmes d’autocrates et dictateurs, fait fi de ces deux aspects. Pour la cour, le droit à l’image de Patience Dabany a été violé sans un consentement obtenu sur les visées du film. Le journaliste, à cet effet, est sommé de lui verser des dommages et intérêts.