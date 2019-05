Cités il y a quelques mois dans une affaire de trafic de Kevazingo au Gabon alors que l’essence est classée protégée et interdite d’exploitation, les éléments d’investigations révélés par le Procureur de la République, Olivier Nzaou mettent en exergue l’implication de trois ressortissant chinois dont, François Wu, de son vrai nom Wu Jufeng représentant de la société 3C Transit, présenté comme la « pièce maitresse du réseau de trafiquants » des containers de Kevazingo disparus, Zhu Kongfu et Amy Zang deux de ces complices dans cette affaire. Selon le Procureur, ces ressortissants chinois ont agi avec « l’action complice de certaines autorités administratives du pays » dont celles des eaux et forêts et des douanes.

Sur les 353 containers disparus, grâce à l’enquête, 200 ont été retrouvés au port d’Owendo dont 71 sur le site d’entreposage de la Sotrasgab et 129 sur le site de la Société Owendo containers terminal. Alors que l’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire qui fait grincer des dents, Olivier Nzaou a dit ne pas vouloir transiger avec les coupables. Selon ce dernier, une fois l’enquête aboutie, « toutes les personnes interpellées et celles en voie de l’être seront présentées au parquet de la République à l’issue de cette enquête pour répondre individuellement de leurs actes ».