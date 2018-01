Discours à la Nation d’Ali Bongo : L’effet boomerang !

Certains y voient des promesses démagogiques et accusent le Chef de l’Etat de vivre sur un nuage, complètement déconnecté des réalités du pays. D’autres par contre voient là enfin, une occasion véritable pour le développement du Gabon. Les annonces d’Ali Bongo Ondimba, lors de son allocution circonstancielle fin décembre dernier, restent diversement appréciées. Pas besoin de faire un recensement exhaustif de toutes les promesses regroupées sous le double sceau de l’action et de la cohésion tous azimuts. Rien que la cohésion économique qui touche directement le quotidien des populations fait déjà réfléchir plus d’un sur comment le Président de la République va s’y prendre pour financer certaines mesures.

L’exemple le plus significatif reste la création d’un Fonds d’Investissements Départemental (FID), qui sera géré par le gouvernorat de province de concert avec les collectivités locales concernées. Si l’idée est louable et permet ainsi le développement territorial local, notamment dans le cadre des politiques de décentralisation, elle pose tout de même un problème de mise en œuvre, car tout fonds, pour être opérationnel a besoin d’être financé. On se demande alors d’où viendront les moyens pour le financer le FID. Surtout que le Gabon comptant un peu plus de 43 départements, ce fonds devrait être pourvu d’au moins 43 milliards, même si le Chef de l’Etat n’a pas précisé la périodicité et les modalités d’attribution de ces milliards aux départements.

Comme autre annonce qui suscite le doute, la création de 10.000 emplois par an dans tous les secteurs d’activités. Là encore Ali Bongo Ondimba, pour concrétiser son annonce, a promis l’exonération temporaire des charges sociales de cotisations CNSS aux entreprises. Une exonération allant de 50% à 100%, partant de la première à la troisième embauche. Sauf que la durée temporaire de cette exonération n’a pas été, elle aussi précisée. Ce qui sème le doute, ce n’est pas tant l’imprécision de la durée de cette exonération, mais plutôt la faisabilité même de la promesse. Et cela d’autant plus vrai que le souvenir des 5000 logements par an, promis au plus fort de la campagne électorale de 2009 hante encore les esprits. Surtout pour des annonces non budgétisées dans un contexte de conjoncture économique difficile, marqué par de revendications multisectorielles des travailleurs réclamant partout un mieux-être.