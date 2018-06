Direct Vintage Event : Folle soirée au Chapiteau d’Angondjé !

Un orchestre, une piste de danse, des boissons et des grillades pour la circonstance. Les petits plats ont été mis dans les grands lors du Grand Bar organisé samedi 2 juin par la maison de production Direct Prod dans la cadre de son Direct Vintage Event pour contenter les amateurs de rumba classique notamment les fans de musique du groupe Zaiko Langa Langa, invité au Gabon pour la circonstance. Un grand saut dans le Congo et par extension, l’Afrique des années 70 qui n’a pas manqué d’interpeller l’ancienne génération, celle née avant et durant les indépendances.

Un souvenir que beaucoup ont savouré, car ce n’est pas tous les jours que de tels événements leurs sont consacrés. Dans un style à la fois chic et décontracté, Jossart Nyoka Longo, garant de cette vieille tradition musicale, (Ndlr : alors que le groupe a enregistré quelques décès dans ses rangs ces dernières années ), et la nouvelle génération du groupe, se sont lâchés sur des titres à la demande comme « Zaiko au Japon », « Nzete ya mbilia » et bien d’autres qui ont bercé la jeunesse des nombreux fans de l’orchestre congolais . Une belle histoire d‘amour entre le groupe et son public rythmée par des pas de danse. C’est dire que ce groupe a encore largement sa place sur la scène musicale ! Un spectacle inoubliable qui montre à la nouvelle génération de musiciens qu’elle doit pérenniser l’héritage précieux de Zaïko Langa Langa.